Украина расширит санкции в отношении России

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил правительству страны, Службе безопасности и Нацбанку в ближайшее время внести предложения по расширению санкций в отношении России. Об этом на брифинге в понедельник, 10 июля, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает портал Лига.net.

«Это связано с тем, что и США, и ЕС приняли решение о введении новых санкций против РФ. Мы не можем не учитывать эти инициативы наших стратегических партнеров», — сказал Турчинов.

Он добавил, что решение о расширении списка персональных, специальных, экономических и других санкций в отношении физических и юридических лиц РФ будет принято СНБО после того, как соответствующие предложения будут внесены.

28 июня Европейский союз на шесть месяцев продлил экономические секторальные санкции в отношении России.

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15 июня Сенат Конгресса США проголосовал за внесение в законопроект поправки, предусматривающей новые санкции против России и Ирана. В частности, документ предполагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора, также находящегося под санкциями, до 30 дней. Сообщалось, что ограничительные меры затронут горнодобывающую промышленность, металлургию, судостроение и железнодорожную отрасль. Документ сейчас находится на рассмотрении в палате представителей Конгресса США.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении Москвы в 2014 году, связав их с присоединением Крыма к России, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Отмена санкций увязывается с выполнением Москвой подписанных в феврале 2015 года минских соглашений по стабилизации ситуации в Донбассе. Россия неоднократно заявляла, что не является участником противостояния на Украине, поэтому ответственность за выполнение положений лежит на киевских властях и лидерах ополчения.