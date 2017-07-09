Трамп заявил об отсутствии разговора о санкциях с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал вопрос снятия санкций в отношении России с президентом Владимиром Путиным. Об этом он написал в Twitter.

По словам Трампа, никаких шагов в этом направлении сделано не будет до разрешения проблем на Украине и в Сирии.

Ранее в воскресенье, 9 июля, президент Украины Петр Порошенко после переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что США не снимут санкции с России до тех пор, пока не будет «освобождена украинская территория», и пока Крым не вернется в состав Украины.

Встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. По словам российского президента, он обсудил с Трампом вопросы кибербезопасности, борьбы с терроризмом, Сирию и Украину. В свою очередь, 8 июля Трамп назвал встречу с Путиным замечательной.

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Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры 6 августа 2014-го Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран.

15 июня 2017 года Сенат Конгресса США проголосовал за внесение в законопроект поправки, предусматривающей новые санкции против России и Ирана. В частности, документ предполагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора, также находящегося под санкциями, до 30 дней. Сообщалось, что ограничительные меры затронут горнодобывающую промышленность, металлургию, судостроение и железнодорожную отрасль. Документ сейчас находится на рассмотрении в палате представителей Конгресса США.