Порошенко обсудил с Тиллерсоном условия снятия санкций с России

США не снимут санкции с России до тех пор, пока не будет «освобождена украинская территория», и пока Крым не вернется в состав Украины. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко после переговоров в Киеве с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в воскресенье, 9 июля, сообщает «Интерфакс».

«Мы также говорили детально о санкциях. И получили подтверждение, что до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения и не будет освобождена украинская территория, речи о снятии санкций вестись не будет», — сказал Порошенко.

По словам главы украинского государства, «Крым всегда будет в повестке дня». «Вопрос обеспечения территориальной целостности и прекращения незаконной аннексии Крыма является также твердым условием для снятия санкций с РФ», — добавил он.

Порошенко также пожаловался Тиллерсону, что, несмотря на санкции, никаких изменений в лучшую сторону в политике Москвы относительно Донбасса нет. «К сожалению, господин госсекретарь, я вынужден констатировать, что мы пока не чувствуем изменений в российском поведении», — сказал президент.

В свою очередь, госсекретарь США заявил, что первый шаг для деэскалации ситуации на востоке Украины должна сделать Россия, передает РИА Новости. По мнению Тиллерсона, Москва должна «обеспечить прекращение огня и вывод тяжелого оружия, чтобы разрешить наблюдателям ОБСЕ выполнять свою работу».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. Украинские власти регулярно обвиняют Россию в агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии РФ против Украины. В Москве отвергают эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.