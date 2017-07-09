Порошенко назвал сроки встречи лидеров «нормандской четверки»

Президент Украины Петр Порошенко по результатам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что в июле состоятся телефонные переговоры лидеров «нормандской четверки». Об в воскресенье, 9 июля, сообщает ТАСС.

Глава государства добавил, что Киев заинтересован в скорейшем проведении встречи в этом формате, передает РИА Новости. При этом он отметил, что после проведения телефонного разговора возможна личная встреча лидеров.

Информацию о скорых переговорах подтвердили в Кремле. «Да, телефонный разговор "четверки" на повестке дня. Он готовится, но пока нет ясности по срокам», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее телефонные переговоры лидеров «четверки» анонсировала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она подчеркнула, что ее члены (Германия, Россия, Украина, Франция) продолжат работу по украинскому урегулированию.

Последняя встреча лидеров четырех стран состоялась в октябре прошлого года в Берлине. До этого переговоры в подобном формате состоялись в октябре 2015-го в Париже.