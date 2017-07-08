Меркель анонсировала телефонный разговор в «нормандском формате»

Между лидерами стран «нормандской четверки» планируется телефонный разговор, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на брифинге по итогам саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 8 июля.

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Она подчеркнула, что члены «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) продолжат работу по украинскому урегулированию. «Мы остаемся в контакте», — сказала Меркель.

Ранее в субботу сообщалось, что лидеры трех стран — России, Франции и Германии — на саммите G20 в Гамбурге обсудили ситуацию на Украине и констатировали серьезную пробуксовку в реализации положений минских договоренностей. Представителя Украины на переговорах не было, так как это государство не входит в «двадцатку» и не числится среди специально приглашенных стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер исчерпывающе довел позицию Москвы по ситуации на Украине до Меркель и Эммануэля Макрона. Представитель Кремля также отметил, что все три лидера согласились с необходимостью проведения очередного телефонного разговора в «нормандском» формате с участием президента Украины Петра Порошенко.

В пятницу, 7 июля, украинская тема также обсуждалась на переговорах Путина с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил журналистам глава российского МИД Сергей Лавров, Москва и Вашингтон договорились создать канал связи для продвижения урегулирования ситуации на Украине.