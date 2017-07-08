Песков раскрыл подробности переговоров Путина, Меркель и Макрона по Украине

Лидеры трех стран — России, Франции и Германии — на саммите G20 в Гамбурге констатировали серьезную пробуксовку в реализации положений Минских договоренностей. Об этом журналистам в субботу, 8 июля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

«Состоялся обмен мнениями по тому, где мы сейчас все находится в плане украинского урегулирования. Констатируется серьезная пробуксовка с реализацией Минских договоренностей. Но вместе с тем также есть понимание, что нужно идти дальше», — рассказал представитель Кремля по итогам встречи Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона.

По словам Пескова, Путин исчерпывающе довел позицию Москвы по ситуации на Украине до Меркель и Макрона. «В данном случае, безусловно, президент как всегда лаконично, но исчерпывающе довел до собеседников позицию РФ», — сказал пресс-секретарь Путина.

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Он подчеркнул, что все три лидера согласились с необходимостью проведения очередного телефонного разговора «нормандском» формате (с участием президента Украины Петра Порошенко).

«Есть понимание, что нужно принять действенные меры, которые привели бы к реальному прекращению огня на линии соприкосновения, и обеспечить таки отвод тяжелых вооружений в Донбассе», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в субботу Путин, Меркель и Макрон в Гамбурге обсудили ситуацию на Украине и пути ее урегулирования. Три лидера подтвердили важность соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины.

Они провели беседу втроем без представителя Украины, так как это государство не входит в «двадцатку» и не числится среди специально приглашенных на текущий саммит G20.

В пятницу украинская тема также обсуждалась на переговорах Путина с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, американская сторона проинформировала о назначении своего спецпредставителя по Украине — Курта Волкера, который может в ближайшее время прибыть в Москву.