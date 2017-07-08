Путин, Меркель и Макрон без Порошенко обсудили ситуацию на Украине

На встрече президента России Владимира Путина, федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в Гамбурге была обсуждена ситуация на Украине и пути ее урегулирования. Об этом в субботу, 8 июля, сообщается на сайте Кремля.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя немецкого правительства сообщает, что три лидера подтвердили важность соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины.

Лидеры России, Франции и Германии провели беседу втроем без представителя Украины, так как это государство не входит в «двадцатку» и не числится среди специально приглашенных на текущий саммит G20.

В пятницу украинская тема также обсуждалась на переговорах Путина с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, американская сторона проинформировала о назначении своего спецпредставителя по Украине — Курта Волкера, который может в ближайшее время прибыть в Москву.