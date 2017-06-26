Песков подтвердил намерение лидеров «нормандской четверки» провести переговоры

Лидеры России, Франции, ФРГ и Украины могут провести телефонный разговор в ближайшее время. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Такая возможность прорабатывается по дипломатическим каналам», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее в этот день президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с украинским коллегой Петром Порошенко заявил, что лидеры «нормандской четверки» могут встретиться в конце июня — начале июля.

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22 июня пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Twitter сообщил, что разговор запланирован на 26 июня. Помощник президента России Юрий Ушаков также сообщал, что телефонный контакт в «нормандском формате» планируется, однако не смог уточнить дату.

В середине апреля президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора поблагодарили уходящего лидера Франции Франсуа Олланда за его усилия и выразили надежду на то, что работа в «нормандском формате» будет продолжена после президентских выборов во Франции.

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7 мая во Франции прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон.

Последняя встреча лидеров четырех стран состоялась в октябре прошлого года в Берлине. До этого переговоры в подобном формате состоялись в октябре 2015-го в Париже.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. В феврале 2015-го в Минске лидеры стран «нормандской четверки» согласовали документ, предусматривающий, в частности, введение в Донбассе режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, законодательное закрепление особого статуса региона.