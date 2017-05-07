Опубликованы первые итоги выборов президента Франции

Основатель движения «Вперед!» Эммануэль Макрон победил лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции. Об этом, как передает РИА Новости, свидетельствуют данные МВД.

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По итогам подсчета 7 миллионов голосов (20,01 процента) Макрон набирает 59,93 процента, Ле Пен — 40,07 процента.

При этом Ле Пен впереди в семи из 96 департаментах метрополии страны, в частности в северных департаментах Па-де-Кале, Сомма, Уаза, Эна и Арденны. На большей части территории лидирует Макрон.

Ранее Ле Пен позвонила Макрону и поздравила его с победой, пожелав ему успехов на посту главы государства.