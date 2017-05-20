Порошенко вспомнил о минских соглашениях после слов об отправке танков в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не видит альтернативы минским договоренностям и настаивает на их полном выполнении. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель перед двусторонними переговорами, передает в субботу, 20 мая, «Корреспондент.net».

По словам украинского лидера, который находится в Берлине, значительная часть предстоящей беседы с Меркель будет посвящена минскому процессу.

В свою очередь, канцлер констатировала, что на сегодняшний день перемирия между сторонами конфликта в Донбассе не существует, минские соглашения не реализуются в полной мере. Меркель также перечислила темы, которые будут обсуждаться во время встречи с Порошенко. Это, в частности, гуманитарная ситуация на юго-востоке Украины.

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«Также [обсудим] мой разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном, как нам работать в дальнейшем в рамках минских соглашений. [Поговорим] о том, что встречи в "нормандском формате" и в дальнейшем будут продолжаться, обсудим возможную встречу в будущем глав четырех государств», — сказала немецкий политик.

Кроме того, как сообщает 112.ua, канцлер расскажет Порошенко о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 2 мая.

Ранее 20 мая Порошенко написал в Facebook, что «очередная партия красавцев танков Т-80» будет поставлена войскам на передовую. «Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности», — добавил он. В Госдуме уже обратили внимание на то, что вместо «голубей мира» украинский президент отправляет в Донбасс «ястребов войны».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. В феврале 2015-го в Минске лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) согласовали документ, предусматривающий, в частности, введение в Донбассе режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, законодательное закрепление особого статуса региона.