Порошенко упрекнули за отправку в Донбасс «красавцев танков» вместо голубей мира

Депутат Госдумы Руслан Бальбек упрекнул президента Украины Петра Порошенко в том, что тот отправляет в Донбасс «ястребов войны», а не «голубей мира». Так он прокомментировал в беседе с РИА Новости заявление украинского лидера о том, что на юго-восток республики направлена «очередная партия красавцев танков Т-80».

«Публичное хвастовство об отправке модернизированных танков Т-80 в зону гражданского военного конфликта означает, что при слове "оружие и жертвы" у украинского президента теплеет на душе», — посетовал парламентарий.

Он также назвал Т-80 грозным оружием в руках специалистов и выразил уверенность в том, что Киев хочет «раздавить сопротивление ополчения массированным ударом бронетехники».

Материалы по теме Блокадный статус Почему Порошенко разорвал экономические связи с Донбассом

Ранее 20 мая Порошенко на своей странице в Facebook сообщил, что на передовую в Донбасс отправят партию Т-80. Сколько конкретно боевых машин будет переброшено к линии соприкосновения, а также когда они туда прибудут, президент не уточнил.

В январе глава государства призвал правительство делать упор на модернизацию старых танков при формировании оборонного заказа. Он пояснил, что строительство нового боевого танка «Оплот» занимает 18 месяцев, а усовершенствование и капитальный ремонт Т-64 и Т-80 — 2,5 месяца. «Таким образом, у нас возникает вопрос: танковая рота в полном составе или один танк», — отмечал он.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. В феврале 2015-го были подписаны минские соглашения, предусматривающие введение режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Тем не менее договоренности неоднократно нарушались.