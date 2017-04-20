В ДНР сообщили о готовящемся наступлении ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Донбассе готовят наступление на позиции ополчения в преддверии майских праздников. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуарда Басурина.

«Как стало известно от источника в командовании войсковой части А0456, Одесса, в преддверии майских праздников ВСУ, а конкретно подразделения ВМС Украины в составе одной сводной бригады морской пехоты, готовят план активных боевых действий в Волновахском и Новоазовском районах», — приводит агентство слова Басурина. Согласно открытым источникам, войсковой частью А0456 является командование Военно-морских сил Украины.

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По его информации, 23-24 апреля в район села Широкино выдвинутся две мобильные диверсионные группы. Операция начнется с провокации — украинские военнослужащие обстреляют собственные позиции. Так они получат предлог для того, чтобы открыть огонь по ополченцам и перейти в наступление. «Для конспирации группы планируется применение гражданских автомобилей, оборудованных минометами», — пояснил Басурин.

17 апреля сообщалось, что украинская армия 35 раз обстреляла территорию ДНР, нарушив так называемое пасхальное перемирие. Командование украинской армии, в свою очередь, заявило о 22 случаях обстрела со стороны ополчения.

Двумя днями ранее ополченцы сообщали, что украинские военные стягивают к линии соприкосновения тяжелую артиллерию и танки.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев попытался подавить выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.