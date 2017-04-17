Украинские военные 35 раз нарушили пасхальное перемирие в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 35 раз обстреливали территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), нарушив так называемое пасхальное перемирие. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на командование ДНР.

Как отметили представители ополчения, ВСУ использовали минометы, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. 16 апреля в мэрии Донецка информировали об огневом налете, который украинская армия произвела в пасхальную ночь. Как сообщили в горадминистрации, пострадавших в результате обстрела нет, незначительные повреждения получили строения по улице Мамина-Сибиряка.

Командование украинской армии, в свою очередь, заявило о 22 случаях обстрела со стороны ополчения. «На приморском направлении огнем минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал морских пехотинцев вблизи Павлополя», — отмечается на странице пресс-центра штаба АТО (антитеррористической операции, так в Киеве называют боевые действия в регионе — прим. «Ленты.ру») в Facebook. Сообщалось, что двое военнослужащих ВСУ получили ранения.

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15 апреля разведка ополчения заявила, что украинское командование стягивает к линии соприкосновения тяжелую артиллерию и танки. Кроме того, на донецком направлении были замечены 200 боевиков запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».

Как утверждают в ДНР, украинская армия сразу же нарушила пасхальное перемирие, которое стороны конфликта договорились установить с 10:00 мск 13 апреля. Днем ранее представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Владислав Дейнего сообщил, что Киев и ополчение пришли к соглашению о прекращении огня на время праздников.