Порошенко понизил оценку украинской армии и возгордился ее качествами

Президент Украины Петр Порошенко, который ранее называл украинскую армию сильнейшей в Европе, заявил, что вооруженные силы страны занимают лишь восьмое место. Об этом он сказал в ходе визита в Великобританию, передает пресс-служба главы государства.

«Украина — боец. Если вам нужен тот, кто руководствуется принципами, а не страхом, то взгляните на Украину. Ежегодно на оборону мы тратим пять процентов нашего ВВП — больше, чем некоторые члены НАТО. Сегодня украинская армия занимает восьмое место в Европе», — заявил Порошенко.

Он добавил, что ВСУ — единственные, кто не только столкнулся с «российской агрессией», но и эффективно ее сдерживает.

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10 февраля Порошенко высказал мнение, что вооруженные силы страны могут противостоять любой армии мира, в том числе и российской. В декабре 2016-го он назвал ВСУ сильнейшими в Европе. По его словам, жители Украины доверяют армии так же, как и церкви. «Мы прошли дистанцию, когда добровольцы держались только силой волонтеров, к армии со своим боевым духом, своей мотивированностью, своим патриотизмом, своим профессионализмом», — отметил он.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине. Киев регулярно обвиняет во вмешательстве в конфликт Россию. В Москве эти обвинения опровергают, ссылаясь на отсутствие доказательств.