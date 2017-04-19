Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в попытке построить альтернативную реальность. Об этом он сказал в ходе визита в Великобританию, фрагмент выступления доступен на YouTube.

«Москва не просто отвергает мировой порядок. Она пытается построить альтернативную реальность, основанную на альтернативных ценностях — тирания вместо демократии, нетерпимость вместо уважения», — заявил Порошенко.

Он добавил, что Москва нарушила все двусторонние договоренности, по которым признавала и гарантировала суверенитет и территориальную целостность Украины. «Сегодня она нарушает свои бесчисленные обещания в рамках минского процесса. Нет эффективного прекращения огня, нет освобождения заложников и незаконно удерживаемых лиц, нет доступа (на неконтролируемую Киевом территорию — прим. «Ленты.ру») у международных гуманитарных организаций. В этом никто не виновен, кроме России», — сказал украинский лидер.

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5 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что минские соглашения потерпели фиаско из-за нежелания Киева реализовывать политическую часть договоренностей. «Ситуация, к сожалению, усугубляется провокационными действиями Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения», — подчеркнул представитель Кремля.

Минские договоренности были достигнуты в феврале 2015-го на встрече лидеров стран «нормандской четверки» (России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине. Украина обвиняет Россию в ведении боевых действий на юго-востоке ее территории. Российские власти опровергают эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.