Депутат Рады предрек парад украинской армии на Красной площади

Депутат Верховной Рады Андрей Тетерук заявил, что украинская армия способна победить российскую и провести парад в центре Москвы. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина», видео выступления доступно на YouTube (с 24 минуты).

«Наши украинцы являются сильными воинами. Я искренне считаю, что мы еще проведем парад на Красной площади. Это будет уместным. Все войны страны-агрессора должны заканчиваться в столице страны-агрессора», — заявил Тетерук.

Киевские власти постоянно обвиняют Россию в агрессии и подготовке вторжения на Украину. Так, 10 января генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко сказал, что в Москве рассматривают возможность десантирования войск на Украину с моря. По его словам, российское руководство понимает, что наступать на соседнюю страну через узкий перешеек в Крыму очень сложно.

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Не в первый раз украинские чиновники грозятся провести парады в российских городах. Например, министр обороны Украины Валерий Гелетей в ходе выступления в Верховной Раде в июле 2014 года пообещал провести парад в «украинском Севастополе». Через неделю после выступления сотни бойцов ВСУ и добровольческих батальонов оказались в окружении в районе Изварино в Донбассе, еще через месяц — в Иловайском котле. В октябре 2014 года Гелетей был отправлен в отставку.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.