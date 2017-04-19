В Раде рассказали о консультациях Тиллерсона с Порошенко перед поездкой в Москву

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон перед поездкой в Москву провел консультации с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом в среду, 19 апреля, в эфире телеканала «112 Украина» заявила депутат Верховной Рады, представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко. Видео с фрагментом интервью доступно на YouTube.

«Во исполнение минских соглашений, а значит, на поддержку Украины, объединились европейские страны. Вы видите, как серьезно включились в этот процесс США. Перед поездкой Тиллерсона в Россию состоялась консультация, телефонный разговор с президентом Порошенко», — сказала Луценко.

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Она добавила, что антироссийские санкции работают, давление на Россию происходит. «Я думаю, что именно благодаря минскому процессу, который является отправной точкой выполнения этих процессов, идет консолидация всех стран мира вокруг Украины», — сказала депутат Рады.

Встреча российского президента Владимира Путина с Тиллерсоном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Кремле состоялась 12 апреля. По итогам переговоров госсекретарь США сделал заявление о том, что Москва и Вашингтон обязаны сделать все для приостановки деградации в двусторонних отношениях. Лавров согласился с американским коллегой, добавив, что «для преодоления барьеров нужны усилия».

Минские соглашения были подписаны в феврале 2015-го членами «нормандской четверки» (лидерами России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Однако Киев под любыми предлогами отказывается выполнять политическую часть договоренностей.