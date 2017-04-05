В Кремле заявили о фиаско минских соглашений

Действия военнослужащих украинской армии ухудшают обстановку в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 5 апреля.

«Ситуация, к сожалению, усугубляется провокационными действиями вооруженных сил Украины на линии соприкосновения», — сказал Песков. Такую позицию Москва озвучит на предстоящей 6 апреля встрече помощников глав государств «нормандской четверки», добавил он.

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Официальный представитель Кремля отметил, что напряженность на юго-востоке Украины сохраняется, в том числе из-за тяжелого вооружения, которое остается на линии разграничения. Песков подчеркнул, что «венчает этот список фиаско в плане реализации минских договоренностей нежелание Киева реализовывать политическую часть этих договоренностей».

На встрече по украинскому урегулированию Россию будет представлять помощник президента Владислав Сурков, сообщил также Песков.

7 марта власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили Киев в срыве договоренности о разведении сил на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской.

Минские соглашения были подписаны в феврале 2015-го лидерами «нормандской четверки» (России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописана необходимость введения режима прекращения огня, проведения выборов в Донбассе и законодательного закрепления особого статуса региона.