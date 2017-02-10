Порошенко рассказал о способности Украины противостоять любой армии мира

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вооруженные силы страны могут противостоять любой армии мира, в том числе и российской. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает сайт «Гордон».

«Когда Украина объединена, она способна защитить себя от любого агрессора, даже от Российской Федерации, которая имеет крупнейшую и самую сильную армию на континенте», — сказал глава государства во время визита в Коломыю Ивано-Франковской области.

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В октябре 2016-го Порошенко заявил, что Украина располагает одной из самых эффективных армий на европейском континенте. По его словам, это позволило Киеву «остановить агрессора».

Киев постоянно обвиняет Москву в причастности к конфликту в Донбассе. При этом украинские суды отказываются признавать факт вооруженной агрессии России против Украины. Так, в 2016 году апелляционный суд Киева также отказал в удовлетворении иска о признании РФ агрессором.

Москва отвергает обвинения во вмешательстве в вооруженное противостояние на юго-востоке Украины, ссылаясь на отсутствие доказательств и подчеркивая, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.

