Порошенко поведал об отправке на передовую в Донбасс танков Т-80

Президент Украины Петр Порошенко сообщил об отправке танков Т-80 на передовую в Донбасс. Об этом глава государства в субботу, 20 мая, написал на своей странице в Facebook.

«Очередная партия красавцев-танков Т-80 будет отправлена высокомобильным десантным войскам Украины на передовую! Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности», — говорится в сообщении.

К посту украинский лидер прикрепил хештег #GloryToUkraine («Слава Украине»), а также видео, на котором демонстрируется работа военной техники. Из подписей в ролике следует, что калибр пушки танка составляет 125 миллиметров, а максимальная скорость боевой машины — 70 километров в час.

Сколько конкретно танков отправлено на юго-восток Украины, а также когда они прибудут к месту назначения, не уточняется.

В январе Порошенко, выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), заявил, что правительство должно делать упор на модернизацию старых танков при формировании оборонного заказа.

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«У нас возникает выбор: или один "Оплот", или 10 глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 и Т-80. Причем "Оплот" строится минимум за 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, у нас возникает вопрос: танковая рота в полном составе или один танк», — цитировало президента издание «Лiга.Новости».

Т-80 является основным боевым танком, производившимся в СССР. Был принят на вооружение в 1976 году.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. В феврале 2015-го были подписаны минские соглашения, предусматривающие введение режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Договоренности, однако, неоднократно нарушались.