В Госдуме назвали способ заставить Киев выполнять минские соглашения

Киев может начать следовать минским соглашениям, если Запад сделает их выполнение обязательным условием для получения финансовой помощи. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пятницу, 12 мая.

Отвечая на вопрос, прислушаются ли украинские власти к призыву президента США Дональда Трампа строить мирные отношения с Россией, Чепа отметил, что для этого нужна политическая воля Киева. Кроме того, для возобновления диалога необходимо выполнение Украиной минских соглашений, на которых настаивает Москва, считает парламентарий.

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«Если условия выплаты траншей Международного валютного фонда (МВФ) будут зависеть от выполнения договоренностей, тогда Киев быстрее послушается, потому что все, что сегодня делается и происходит на Украине, к сожалению, зависит от их ориентированности на финансы», — сказал Чепа.

11 мая американский лидер разместил на своей странице в Twiiter пост по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым и украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным, прошедших днем ранее. Под фотографиями со встреч он разместил призыв «Давайте строить мир!»

После встречи Трампа с Климкиным в посольстве Украины в США сообщили, что стороны обсудили ситуацию в Донбассе и дальнейшую поддержку Киева со стороны Вашингтона.

В сентябре 2016 года МВФ решил выделить Украине транш в миллиард долларов в рамках четырехлетней программы помощи. Ее общий объем — свыше 17 миллиардов долларов.

Минские соглашения — документ, принятый в феврале 2015 года лидерами ФРГ, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Он направлен на деэскалацию вооруженного конфликта на востоке Украины.