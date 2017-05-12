В Кремле оставили без ответа призыв Трампа строить мир

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию президента США Дональда Трампа в Twitter, призывающую Москву и Киев выстраивать мирные отношения. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Оставлю без ответа», — сказал официальный представитель Кремля журналистам.

Пост в социальной сети американский лидер разместил по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым и украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным 11 мая.

Встреча российского министра с президентом США состоялась 10 мая. В Белом доме по ее результатам заявили, что Трамп выразил намерение улучшить отношения с Россией. В МИД РФ отметили, что несмотря на все известные сложности, Россия и США могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы международной повестки дня.

В тот же день Трамп принял Климкина. В посольстве Украины в США сообщили, что стороны обсудили ситуацию в Донбассе и дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.