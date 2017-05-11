Поза Климкина у стола Трампа рассмешила соцсети

В социальных сетях смеются над снимками министра иностранных дел Украины Павла Климкина с президентом США Дональдом Трампом. Фотографии появились на сайте украинского МИД, в Facebook посольства этой страны и в Twitter дипломата, который 10 мая был принят в Белом доме.

Ранее в тот же день с американским лидером встретился глава российской дипломатии Сергей Лавров. Фото доступно на страницах МИД России в соцсетях.

Комментаторы сравнивают кадры с двух встреч и иронизируют по поводу позы Климкина и жеста Трампа.

Издание «Политнавигатор» нашло в интернете картинку, которая намекает на сходство одного из снимков главы украинского МИД с кадром из фильма «Жмурки».

Фото: страница в «Одноклассниках»

В свою очередь украинская газета «Вести» пообщалась со специалистами по поводу фотографий Климкина и Трампа. «В отношениях с американцами допускается отступление от дипломатического протокола. Ведь именно американцы первыми начали ломать строгие правила. Например, приходить на встречи с чипсами. Но позы нашего министра и американского президента читаются явно — Трамп уверен в себе, а Климкин неуверенно стоит на ногах и нуждается в опоре», — отметил эксперт-международник Андрей Мишин. По его мнению, опубликованные снимки, среди которых нет кадров с рукопожатием, свидетельствуют, что это были не официальные переговоры, а неформальная встреча.