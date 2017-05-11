Бывший СССР
 

В Белом доме приняли главу украинского МИД

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Павел Климкин, Дональд Трамп
Павел Климкин, Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Как сообщается на сайте украинского МИДа, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

Перед этим состоялась встреча главы украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом. Стороны подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе.

«Климкин поблагодарил за неизменную позицию администрацию США в поддержке территориальной целостности Украины и противодействия российской агрессии», — отмечается в сообщении.

Как сообщил Белый дом, на встрече Пенс «подчеркнул, что минские соглашения остаются наиболее реальным способом продвижения к миру» на Украине, передает РИА Новости. Он также заверил собеседника в «неоспоримой поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины».

Кроме того, Пенс «подтвердил поддержку Украины и стремление работать с украинскими партнерами над мирным решением конфликта».

Киев и западные страны возлагают на Россию ответственность за конфликт на востоке Украины. Москва неоднократно заявляла, что стороной этого конфликта не является.

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