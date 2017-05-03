Меркель пообещала Путину поговорить с Порошенко о Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала после визита в Сочи обсудить с президентом Украины Петром Порошенко урегулирование ситуации в Донбассе. О своих планах она рассказала президенту России Владимиру Путину, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, слова которого приводит РИА Новости в среду, 3 мая.

«Меркель собирается переговорить с Порошенко, она об этом сказала нашему президенту», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос, отозвалась ли канцлер на призывы повлиять на Киев.

Материалы по теме Берлинская стена Что получилось у Путина на переговорах в Германии Не сошлись характерами Путин напомнил Меркель об украинских националистах

По итогам переговоров, которые прошли в Сочи 2 мая, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Меркель констатировали пробуксовку минских договоренностей и необходимость придания нового импульса этому процессу. Также официальный представитель Кремля отметил отсутствие нравоучений во время состоявшегося диалога.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, в свою очередь, назвал «безусловное подтверждение безальтернативности минских соглашений» главным результатом переговоров.

Последний раз Путин и Меркель встречались в октябре прошлого года на саммите «нормандской четверки» в Берлине. Последний визит канцлера в Россию состоялся 10 мая 2015-го.