Песков заявил об отсутствии нравоучений на переговорах Путина и Меркель

Разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель был плодотворным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он сообщил об этом в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости во вторник, 2 мая.

«Был очень конструктивный, очень откровенный обмен мнениями и обсуждение текущих проблем международных и региональных. Не было никаких нравоучений», — сказал Песков.

Материалы по теме Дошли до Берлина Почему встреча «нормандской четверки» станет для Путина испытанием Берлинская стена Что получилось у Путина на переговорах в Германии

Официальный представитель Кремля также отметил, что экономические ограничения на переговорах не обсуждались. «Путин вопрос санкций не ставил, не ставит и неоднократно говорил, что это не вопрос его повестки дня», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал «безусловное подтверждение безальтернативности минских соглашений» главным результатом переговоров.

Последний раз Путин и Меркель встречались в октябре прошлого года на саммите «нормандской четверки» в Берлине. Последний визит канцлера в Россию состоялся 10 мая 2015-го.