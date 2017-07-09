Тиллерсон рассказал о препятствии в улучшении отношений между Россией и США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что тема вмешательства России в выборы в США является препятствием для улучшения отношений между странами, и этот вопрос необходимо решать, передает РИА Новости.

По его словам, эта тема поднималась на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Германии.

«Касательно дискуссии президента Трампа и Путина касательно выборов 2016 года ...это была первая тема нашей дискуссии. Президент Трамп поднял этот вопрос непосредственно перед президентом Путиным и, честно говоря, мы не ожидали другого ответа, чем тот, что получили», — сказал Тиллерсон.

По его словам, нерешенность этого вопроса беспокоит американский народ, а также препятствует улучшению двухсторонних отношений. «Этот вопрос необходимо решать для того, чтобы мы могли заверить американский народ в том, что не будет вмешательства в наши выборы ни со стороны России, ни со стороны кого-либо другого», — сказал Тиллерсон.

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Ранее 9 июля Трамп написал в Twitter, что российский лидер Владимир Путин категорически отверг утверждения о вмешательстве Москвы в выборы в США. «Я дважды решительно спрашивал президента Путина о российском вмешательстве в наши выборы. Он это категорически отверг», — написал глава Белого дома.

Российский лидер заявил, что Трамп уделил много внимания вопросу о предполагаемом вмешательстве России в выборный процесс в США. И, по мнению Путина, глава Белого дома «принял его доводы о невмешательстве Москвы».

Первая встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля и продолжалась более двух часов.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже опубликованную в сети, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов.

Москва подобные обвинения отрицает. Президент России Владимир Путин не исключил, что таинственные хакеры вполне могли базироваться в США.