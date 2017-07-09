Газета узнала о споре между Путиным и Трампом из-за вмешательства в выборы

Беседа президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина по вопросу предполагаемого вмешательства Москвы в американские выборы «временами накалялась». Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Источник заявил изданию, что Путин «громко требовал доказательств» от представителей США вмешательства Москвы в выборы. Разговор по этой теме длился 40 минут, после чего Трамп заявил российскому коллеге, что пора переходить к другим вопросам, утверждает издание.

