Путин отметил активизацию экономических связей с Францией

Экономические связи России и Франции активизируются. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, его слова передает ТАСС.

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«Несмотря на все сложности активизируются экономические связи, растет товарооборот», — заявил российский лидер, отметив, что в первом квартале 2017 года товарооборот вырос почти на 24 процента. Он подчеркнул, что оба лидера рассчитывают на активную работу российско-французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам. В ходе беседы российский президент также отметил, что все, о чем Москва и Париж договорились во время визита Путина во французскую столицу в мае, выполняется.

Переговоры Путина и Макрона в Париже прошли 29 мая и продлились почти три часа. По их итогам российский лидер заявил, что санкции в отношении России не помогут решить внутренний конфликт на Украине, а также призвал французские СМИ бороться за отмену всяческих ограничений в мировой экономике. Кроме того, Путин пригласил французского коллегу приехать в российскую столицу с длительным визитом.

