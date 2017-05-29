Путин приметил много русскоговорящих в команде Макрона

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой отметил, что немало людей в окружении Эммануэля Макрона владеют русским языком. Его слова приводит ТАСС в понедельник, 29 мая.

«Это настраивает на позитивный лад, — отметил российский лидер. — Надеюсь, что у нас здесь будет больше сторонников, людей, которые нас понимают, чувствуют, и с которыми можно будет предметно обсуждать вещи, представляющие для нас взаимный интерес».

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Ранее в понедельник завершились почти трехчасовые переговоры Путина и Макрона. По их итогам российский лидер заявил, что санкции в отношении России не помогут решить внутренний конфликт на Украине, а также призвал французские СМИ бороться за отмену всяческих ограничений в мировой экономике. Кроме того, Путин пригласил французского коллегу приехать в российскую столицу с длительным визитом.

Макрон в свою очередь заявил, что без диалога с Россией работать по ключевым мировым проблемам нельзя. Он отметил, что спорные вопросы могут возникать, но без них не может быть продвижения.