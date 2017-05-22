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Париж стоит стресса

Настало ли для Путина «комфортное время» посетить столицу Франции

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Regis Duvignau / Reuters

Ровно через неделю, 29 мая, президент России Владимир Путин посетит Париж. Поездка в столицу Франции, которая продлится всего один день, возникла в графике президента неожиданно. Почти так же неожиданно, как сорвалась полгода назад. За это время противоречия между Россией и Францией (и шире — между Россией и Западом) никуда не исчезли, но в Елисейском дворце сменился хозяин. Как проходили предыдущие визиты Путина во Францию и стоит ли ждать сюрпризов от этого — в материале «Ленты.ру».

Многолетний спор об Асаде

Июнь 2012 года. Президент Франции Франсуа Олланд ждет российского коллегу на ступеньках Елисейского дворца для первого рукопожатия. Въехав во двор, автомобиль Путина останавливается. Оставшуюся часть пути российский президент проходит пешком. Оба лидера совсем недавно вступили в должность и пока общались лишь по телефону.

Поездка в Париж завершала первое зарубежное турне российского президента после его инаугурации. Из Белоруссии он отправился в Германию, где провел переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель. У стен государственной канцелярии Путину было на что посмотреть. «Это был пятый или седьмой этаж. Когда Путин и Меркель вышли на балкон, красочно справа простирался лес, а слева было поле, на котором стояли люди, размахивавшие флагами разных государств. Они что-то кричали. Трудно было понять, что они хотели», — рассказывал потом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Некоторые из участников манифестации выступали против российской позиции по Сирии, некоторые — за. Уже тогда Арабская Республика была в центре всеобщего внимания. И в Париже пытались решить судьбу ее президента Башара Асада: Олланд призывал к отстранению его от власти. Выступая на совместной пресс-конференции, Путин опроверг мнение, что у России особые отношения с Сирией. «Что касается встречи с господином Асадом, я могу сказать, что он гораздо чаще бывал в Париже, чем в Москве, так что давайте посмотрим на эту проблему и вот с такой стороны», — заметил тогда он.

Париж не выдержал Алеппо

Октябрь 2016 года. В километре от Эйфелевой башни на берегу Сены открывается Российский духовно-культурный православный центр, создававшийся более шести лет. Торжественную церемонию должен был посетить президент России, но он отменил визит в последний момент. Эта поездка готовилась около года, хотя и не подтверждалась Кремлем долгое время.

Все карты спутало масштабное наступление сирийской армии при поддержке российской авиации на Алеппо. 6 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал точную дату визита Путина во Францию. Спустя два дня Россия в Совете безопасности ООН заблокировала предложенную Францией резолюцию о прекращении огня в Алеппо. Еще через два дня Олланд публично усомнился в необходимости визита российского президента в Париж. В прессе писали, что он отказался участвовать в каких-либо мероприятиях с Путиным и намерен обсудить с ним лишь одну тему — Сирию.

В итоге Кремль отменил визит. Песков пообещал, что Путин посетит Париж в более «комфортное время» для французского лидера. Для Олланда оно так и не настало — президентом Франции был избран Эммануэль Макрон. Настало ли «комфортное время» для Путина — вот в чем вопрос.

Незапланированный визит

Накануне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники в Париже и Москве сообщила, что 29 мая состоится незапланированный визит президента России во Францию. Это даст Путину возможность лично познакомиться с Эмманюэлем Макроном — новым лидером страны.

Во время предвыборных дебатов Макрон называл политику Москвы опасной и подчеркивал, что не намерен идти на сближение с Кремлем. В Кремле часто повторяют, что не стоит принимать всерьез заявления, сделанные во время предвыборной кампании. Важно то, как начнет действовать политик после избрания.

22 мая вслед за подтверждением Елисейского дворца на сайте Кремля появилась информация о предстоящем визите Путина во Францию. Главы государств совместно откроют подготовленную Эрмитажем во дворце Большой Трианон замка Версаль выставку, посвященную 300-летию поездки Петра I во Францию — первому визиту российского монарха, положившему начало устойчивым связям между нашими странами, говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран обсудят российско-французские отношения и перспективы их развития. В повестке также значится обмен мнениями по международным и региональным вопросам, прежде всего — по координации усилий в борьбе с террором и урегулированию кризисов в Сирии и на Украине, уточняют в пресс-службе Кремля.

Накануне Le Figaro напомнила своим читателям, что визит Петра I во Францию в 1717 году был успешным как для России, так и для Франции. Поездка, «организованная на скорую руку, но оказавшаяся плодотворной», как пишет французская газета, принесла большую выгоду обеим странам.

Красный день календаря

И вновь поездка, «организованная на скорую руку». Она интересно смотрится в европейском политическом календаре. 24 мая в Брюссель на двухдневный саммит НАТО прибывает президент США Дональд Трамп. В эти дни он совершает первое зарубежное турне: Саудовская Аравия, Израиль и затем Европа. Из Брюсселя Трамп отравится в Ватикан и на Сицилию. 25-27 мая на Сицилийской Таормине состоится саммит «Большой семерки».

Напомним, в «группу семи» входят Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада, США и Япония. На прошлой неделе Путин передал членам этого закрытого для России клуба некое послание. Сделал он это через премьера Италии Паоло Джентилони. Кроме того, 2 мая Путин общался и с другим членом «семерки», одним из самых важных, — канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В конце апреля Путин также встречался и с премьером Японии Синдзо Абэ. Так что трое из семи уже знают позицию России по международным вопросам.

Между окончанием саммита и приездом Путина в Париже будет один день — воскресенье, 28 мая. Состоятся ли в этот день еще какие-то международные встречи Путина, пока неизвестно. Но и без дополнительной интриги неожиданная поездка, образовавшая в графике российского президента, очень интересна.

Впрочем, политолог Евгений Минченко уверен, что ничего прорывного и хорошего от встречи Путина и Макрона ожидать не стоит, потому что «российские СМИ достаточно жестко проходились по Макрону, как внутри страны, так и те СМИ, которые вещают на Францию». Причем обсуждали не только его политическую позицию, но и личную жизнь. «Был скандал: вполне ожидаемо представителей российских СМИ не пустили в предвыборный штаб Макрона», — напомнил Минченко. Поэтому изначальный фон скорее негативный. Удастся ли это сгладить при личной коммуникации, эксперт не уверен. Тем более что общая повестка Путина и Макрона далеко не очевидна, заключает Минченко.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов напоминает, что после ухода Великобритании из Европейского союза, Франция, по существу, становится второй после Германии державой, одной из опор ЕС. А ЕС по-прежнему наш основной торговый партнер. «Россия точно и четко обозначит направления и темы, по которым мы готовы работать с Францией максимально серьезно. Остальное только жизнь покажет. Макрон — пока это загадочка, энигма», — заключает Климов.

Татьяна Меликян

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