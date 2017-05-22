Кремль подтвердил встречу Путина и Макрона

Президент России Владимир Путин встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном 29 мая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в понедельник, 22 мая.

«Главы государств совместно откроют подготовленную Государственным Эрмитажем во дворце Большой Трианон замка Версаль выставку, посвященную 300-летию поездки Петра I во Францию — первому визиту российского монарха, положившему начало устойчивым связям между нашими странами», — отмечается в сообщении.

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Лидеры стран обсудят дальнейшие перспективы развития отношений между Москвой и Парижем, а также обменяются мнениями «по координации усилий в борьбе с терроризмом и урегулированию кризисов в Сирии и на Украине», сообщили в Кремле.

Ранее в понедельник официальный Париж анонсировал встречу Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Отмечалось, что они проведут переговоры в Версальском дворце.

7 мая во Франции состоялся второй тур президентских выборов. Лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон по его итогам одержал победу, получив поддержку более 66 процентов избирателей. Соперница Макрона, представительница «Национального фронта» Марин Ле Пен набрала 33,9 процента голосов избирателей.

В конце марта российский лидер принял в Кремле Марин Ле Пен. Он подчеркивал, что Москва придает большое значение отношениям с Парижем и старается поддерживать отношения и с представителями действующей власти страны, и с оппозицией.