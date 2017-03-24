Путин принял Марин Ле Пен в Кремле

Президент России Владимир Путин принял в Кремле кандидата в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 24 марта.

«Мы придаем очень большое значение нашим отношениям с Францией, при этом мы стараемся поддерживать ровные отношения как с представителями действующей власти, так и с представителями оппозиции», — заявил российский лидер.

Говоря о президентской кампании, которая проходит сейчас во Франции, он подчеркнул, что Россия не собирается влиять на выборы.

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«Но [мы] оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, также, как делают наши партнеры, например, в Европе, в США», — добавил Путин.

Ранее в пятницу сообщалось, что Ле Пен встретилась с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В ходе беседы она отметила, что выступает за отмену антироссийских санкций.

6 марта кандидат в президенты Франции от «Национального фронта» заявила, что холодная война с Россией опасна для Европы. Она также раскритиковала американского телеведущего Билла О'Райли, который назвал «убийцей» Владимиру Путина.