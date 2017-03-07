В России предложили создать общественное движение в поддержку Марин Ле Пен

Видео: Мария Катасонова / Facebook

Общественный деятель Мария Катасонова предложила создать движение «Женщины за Марин» в поддержку лидера партии «Национальный фронт» и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Об этом активистка написала на своей странице в Facebook во вторник, 7 марта.

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«Победа Марин — это, прежде всего, победа здравого смысла. Это победа свободных людей над политиками, предавшими интересы своего народа. Победа Марин — это победа сильной женщины, смелости и мужеству которой могут позавидовать многие мужчины. Именно поэтому я предлагаю женщинам по всему миру объединить усилия и внести свой вклад в победу Марин», — пояснила свою инициативу Катасонова.

В настоящее время, судя по результатам опросов, Ле Пен лидирует в борьбе за симпатии избирателей. За нее готовы проголосовать 27 процентов французов.

Президентские выборы в Пятой республике пройдут в апреле-мае 2017 года. Помимо Марин Ле Пен в борьбе за пост главы государства примут участие кандидат от правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийон и лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон.