Холодная война с Россией опасна для Европы. Об этом заявила в интервью CBS кандидат в президенты Франции, лидер «Национального фронта» (НФ) Марин Ле Пен.

«Я вам скажу, что опасно для Европы. Это ведение холодной войны против России и подталкивание России в объятия Китая. Вот это угроза для Европы», — сказала она.

Ле Пен также отметила, что президент РФ Владимир Путин не сделал ничего, за что его следовало бы называть «убийцей», как это сделал американский телеведущий Билл О'Райли. «Владимир Путин не сделал ничего, что заставило бы меня прийти к такому выводу», — сказала она.

При этом лидер «Национального фронта» подчеркнула, что не восхищается Россией и ее президентом. «Смотрите, я не фанатка на рок-концерте, я политический лидер великой страны. Все, что меня интересует, — интересы Франции», — заявила Ле Пен, добавив, что намерена вновь сделать свою страну великой.

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Ле Пен неоднократно высказывалась за восстановление отношений с Москвой. 1 февраля она назвала антироссийские санкции «абсолютно бестолковыми», заметив, что ограничительные меры не решили никаких проблем и не способствовали улучшению ситуации. 17 января, политик заявила, что в случае победы на выборах президента Франции признает Крым российским.

В начале февраля телеведущий американского телеканала Fox News Билл О'Райли назвал президента России Владимира Путина «убийцей». В Кремле сочли эти слова недопустимыми и оскорбительными, а также заявили, что предпочли бы услышать извинения. Журналист в свою очередь сообщил, что его извинения прозвучат не раньше 2023 года. «Мы очень добрые и очень терпеливые», — ответил Песков и согласился вернуться к этому вопросу через шесть лет.