Европарламент лишил Ле Пен депутатской неприкосновенности

Европейский парламент (ЕП) проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности со своей коллеги, лидера французского «Национального фронта» (НФ) Марин Ле Пен. Об этом сообщает Reuters.

Решение было принято по запросу французских правоохранительных органов, которые проводят расследование в отношении Ле Пен по факту распространения визуальных образов, содержащих сцены насилия.

В декабре 2015 года лидер НФ опубликовала в своем микроблоге три фотографии со сценами казней, включая снимок, на котором был запечатлен момент обезглавливания американского журналиста Джеймса Фоули боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

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Наличие депутатской неприкосновенности давало возможность Ле Пен избежать уголовного преследования. Если суд признает политика виновной, ей может грозить до трех лет тюремного заключения и штраф до 75 тысяч евро.

В отношении Ле Пен в настоящее время также ведется расследование по факту фиктивного трудоустройства ее соратников. Речь идет об оформлении в качестве помощников евродепутата главы аппарата НФ Катрин Гризе и телохранителя Тьери Лежье. Они получили в общей сложности почти 350 тысяч евро. ЕП потребовал от Ле Пен вернуть эту сумму, однако политик делать это отказалась, назвав расследование происками политических оппонентов.