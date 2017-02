Ле Пен начала атаку на французские СМИ в стиле Трампа

Кандидат в президенты Франции и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен обвинила французские средства массовой информации в поддержке лишь одного кандидата на пост главы государства — Эммануэля Макрона. Об этом сообщает The Local.

Выступая на митинге в Нанте, политик сравнила действия французской прессы с работой американских коллег в ходе предвыборной кампании в США, приведшей к конфликту президента США Дональда Трампа с журналистами: «СМИ выбрали своего кандидата и истерично агитируют за своего избранника».

По словам Ле Пен, журналисты только разглагольствуют о высоких моральных нормах, которым следуют, заявляют, что лишь анализируют факты, но когда их начинают критиковать, тут же начинают кричать о наступлении на свободу прессы.

26 февраля Дональд Трамп отказался присутствовать на традиционном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA). О причинах своего решения глава государства не сообщил. Как отмечает NBC News, это первый случай за более чем 30 лет, когда глава государства пропустит подобное мероприятие.

Двумя днями ранее сообщалось, что корреспондентов телеканала CNN, а также газет The New York Times, Los Angeles Times и Politico не пустили на брифинг в Белый дом. Репортер информагентства Associated Press в знак солидарности с коллегами бойкотировал мероприятие, свой протест выразила ассоциация корреспондентов Белого дома.

Трамп в очередной раз обвинил CNN и The New York Times в распространении ложных новостей. По словам президента, и телеканал, и газета «превратились в анекдот». 18 февраля глава Белого Дома назвал CNN, NBC и The New York Times врагами американского народа.