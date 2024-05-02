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19:50, 2 мая 2024Мир

Для военных операций США на Ближнем Востоке появилась новая угроза

Newsweek: созданная хуситами система туннелей представляет угрозу для США

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменские повстанцы-хуситы движения «Ансар Аллах» расширили систему подземных туннелей, что создает угрозу для военных возможностей США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает журнал Newsweek.

Авторы материала приводят слова офицера Корпуса морской пехоты США Уокера Миллса, который заметил, что подземные сооружения, вероятно, будут использоваться для хранения и изготовления оружия. По его мнению, хуситы стремятся избежать воздушных ударов США, а также нарастить военное производство. Он резюмировал, что подобная тактика станет угрозой для военных операцией Вашингтона на Ближнем Востоке.

«Что касается туннелей, то мы создаем новые и гораздо более крупные подземные военные объекты, которые могли бы усилить нашу защиту в случае будущего конфликта с США, а также для отражения ударов с американской стороны», — рассказал представитель хуситов Насреддин Амер.

Ранее хуситы атаковали два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане. Также беспилотниками были атакованы два американских эсминца.

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      Дарья Устьянцева
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