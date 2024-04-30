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01:34, 30 апреля 2024Мир

Хуситы атаковали два коммерческих судна

Хуситы атаковали судна Cyclades и MSC Orion в Красном море и Индийском океане

Фото: Khaled Abdullah Ali Al Mahdi / Reuters

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане. Об этом сообщил лидер движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Он отметил, что речь идет о суднах Cyclades и MSC Orion в Красном море и Индийском океане соответственно. Сариа заявил, что первый корабль следовал в порт Эйлат, а второй принадлежит Израилю. Также беспилотниками были атакованы два американских эсминца.

26 апреля Яхья Сариа сообщил, что хуситы совершили нападение на израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе, а также обстреляли ракетами город Эйлат на юге Израиля.

Также хуситы атаковали в Красном море британский нефтяной танкер Andromeda Star с помощью противокорабельных ракет и сбили американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper.

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      Евгений Силаев
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