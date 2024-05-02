В НАТО пообещали ответить России на «гибридную вредоносную деятельность»

Представители НАТО обвинили Россию в гибридной вредоносной деятельности

Россия проводит на территории стран Североатлантического альянса «гибридную вредоносную деятельность», в том числе саботаж и дезинформацию. С таким обвинением выступили представители НАТО в сообщении, опубликованном на официальном сайте западного военного блока.

«Страны НАТО глубоко озабочены недавними вредоносными действиями на территории альянса, включая те, в результате которых были начаты расследования и многие лица были обвинены в деятельности в пользу враждебного государства в Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литве, Польше и Великобритании», — говорится в публикации.

Отмечается, что члены западного оборонного блока намерены ответить на российские действия, в том числе и продолжением снабжения и поддержки Украины.

Ранее американское издание Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что планировщики НАТО считают маловероятным нападение России на любую граничащую с ней страну, состоящую в НАТО. В издании признают, что члены НАТО столкнулись с серьезным разногласием во взглядах на реальность угрозы со стороны России.