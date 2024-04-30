В НАТО оценили шансы нападения России на альянс

WSJ: планировщики НАТО считают маловероятным нападение РФ на альянс

Планировщики НАТО оценили шансы прямого вторжения России в одну из стран — участниц альянса в ближайшее время. Об этом пишет американское издание Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, в НАТО считают маловероятным нападение России на граничащую с ней страну, состоящую в НАТО. При этом РФ ранее неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а сама НАТО нацелена на конфронтацию.

В издании признают, что страны-участницы НАТО столкнулись с серьезным разногласием во взглядах на реальность угрозы со стороны России. Например, политики в Турции и других странах — участницах альянса, расположенных вдоль Средиземного моря, больше обеспокоены местными конфликтами и проблемами нелегальной миграции, чем угрозой со стороны России.

Ранее специальный помощник президента США, старший директор по стратегическому планированию в Совете национальной безопасности Белого дома Томас Райт усомнился в будущем вступлении Украины в НАТО. По его словам, Украина не будет принята в Североатлантический альянс и в следующие несколько лет.