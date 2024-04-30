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00:46, 30 апреля 2024Мир

В Белом доме усомнились в будущем вступлении Украины в НАТО

Представитель Белого дома Райт: Украину не примут в НАТО еще несколько лет

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Специальный помощник президента США, старший директор по стратегическому планированию в Совете национальной безопасности Белого дома Томас Райт усомнился в будущем вступлении Украины в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Украина не будет принята в Североатлантический альянс и в следующие несколько лет.

Представитель Белого дома назвал вопрос о роли Украины в НАТО двоичным. По словам Райта, страна либо является членом альянса, либо не является. «Но, думаю, мы пытались найти пути немного расширить это, гарантировать, что по мере прогрессирования Украины к тому, чтобы быть членом, а это, безусловно, сложный [аспект], поскольку она сейчас находится в разгаре крупной войны, мы сможем делать шаги, которые бы укрепляли ее оборону и безопасность здесь и сейчас, а также в следующие несколько лет», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина не сможет получить приглашение в НАТО на саммите организации в июле. «Когда время будет подходящим, Украина сразу станет членом НАТО. (...) Для того чтобы это решение было принято, (...) нам нужен консенсус. Я не ожидаю, что такого согласия нам удастся достичь на саммите в июле», — сказал он.

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      Марина Совина
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