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15:51, 29 апреля 2024Мир

В НАТО заявили о невозможности пригласить Украину в альянс на саммите в июле

Столтенберг: Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в июле

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина не сможет получить приглашение в НАТО на саммите организации в июле. Об этом заявил в Киеве генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг передает издание «Страна.ua».

«Когда время будет подходящим, Украина сразу станет членом НАТО. (...) Для того, чтобы это решение было принято..., нам нужен консенсус. Я не ожидаю, что такого согласия нам удастся достичь на саммите в июле», — указал он, отметив, что руководство организации делает все возможное для скорейшего приглашения Киева.

По данным издания, в настоящий момент наиболее активно препятствуют вступлению Украины в НАТО США и Германия. Кроме того, о неприятии подобного решения заявляли в Венгрии и Словакии. Вместе с тем для расширения альянса необходимо согласие всех членов.

Ранее в НАТО заявили о необходимости приоритетной передачи оружия Украине. Йенс Столтенберг признал, что альянс не выполнил свои обязательства по поставкам вооружений, но теперь необходимо исправить ситуацию.

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      Дмитрий Попов
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