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15:30, 29 апреля 2024Бывший СССР

В НАТО заявили о необходимости приоритетной передачи оружия Украине

Столтенберг: страны НАТО должны передавать оружие Украине в приоритетном порядке

Фото: Thomas Peter / Reuters

Страны НАТО должны передавать оружие Украине в приоритетном порядке. Об этой необходимости заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, его слова приводит РИА Новости.

Генсек НАТО приехал в Киев с необъявленным визитом. Находясь в украинской столице, он заявил, что страна находится на «необратимом пути» к членству в НАТО, однако к саммиту в Вашингтоне действующие участники организации точно не договорятся о ее включении в альянс.

Прибывший в Киев на поезде Столтенберг в ходе беседы с журналистами признал, что НАТО не выполнил свои обязательства перед Украиной, но теперь ситуация изменится.

«Украине еще не поздно одержать победу. Но именно поэтому так важно, чтобы союзники по НАТО теперь действительно сделали то, что мы обещали, и чтобы мы превратили эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов, и теперь я уверен, что именно это и произойдет», — подчеркнул генсек НАТО, его цитирует Reuters.

Ранее Столтенберг признал, что в последние месяцы США и страны ЕС обделяли Украину обещанной военной поддержкой. «Эти задержки имеют последствия», — добавил он. По мнению генсека НАТО, страны — участницы Североатлантического договора должны перейти от обещаний к реальным поставкам оружия.

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      Вячеслав Агапов
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