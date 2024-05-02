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19:46, 2 мая 2024Экономика

Россиянам перечислили скрытые дефекты продаваемых квартир

Эксперт Тумин призвал обращать внимание на скрытые дефекты при покупке квартиры

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

При покупке готовой квартиры россиянам рекомендуется проверить ее на наличие скрытых дефектов. Их в разговоре с Life перечислил директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Так, обратить внимание следует на некачественную штукатурку, неровную кирпичную кладку, трещины, отклонения по вертикали и горизонтали, а также на намокание, промерзание и наличие грибка. Кривизну стен, пола или потолка можно проверить обычным либо лазерным уровнем. Сквозные щели могут выдать вспухшая краска, штукатурка или отклеивающиеся обои, при чаще всего обнаружить их не удается. Промерзание и промокание также удастся выявить только в соответствующую погоду.

В новом жилье может быть некачественно уложена или неправильно соединена проводка. Так, часто в квартирах напрямую скручены старые алюминиевые провода и новые медные. Это можно проверить тестером.

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«Водопровод и канализация могут либо подтекать на стыках, либо плохо и медленно отводить воду. Тут все просто: откройте кран на полную мощность, подождите пару минут и посмотрите, как быстро вода уходит в сток, затем загляните под раковину и ванну и проверьте, не началось ли подтекание», — посоветовал эксперт. Также часто бывает забита или заложена вытяжка на кухне. Ее состояние можно проверить, поднеся к духовому окну зажженную спичку: пламя должно отклониться внутрь вытяжки.

Ранее основатель компании по ремонту квартир и домов Кирилл Аксенов посоветовал россиянам при покупке готовой квартиры в первую очередь обратить внимание на пол, а также оценить состояние электропроводки и щитка.

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      Мария Черкасова
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