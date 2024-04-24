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15:19, 24 апреля 2024Экономика

Названы выдающие потребность в ремонте «вторички» признаки

Эксперт Аксенов посоветовал при покупке «вторички» обратить внимание на пол

Фото: Bermix Studio / Unsplash

В первую очередь при покупке готовой квартиры стоит обратить внимание на пол. Что выдает во «вторичке» потребность в ремонте, рассказал основатель компании по ремонту квартир и домов, строитель со стажем Кирилл Аксенов. Его советы приводит «Беларусь сегодня».

Деревянные или железобетонные лаги — обычное явление в старых квартирах. Они быстро заполняются мусором и камнями. Покупая квартиру, следует сразу определить, какую стяжку вы в дальнейшем будете делать. Также, осматривая объект, необходимо оценить состояние электропроводки и щитка. Проводку с замотанными изолентой скрутками в любом случае придется заменить, напоминает эксперт. Кроме того, нужно убедиться, стоит ли переносить подрозетники и выключатели.

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Старые деревянные окна следует обновить. Для этого подойдет двойной стеклопакет, пластиковый или деревянный — в зависимости от бюджета. Стены в квартире не должны быть заплесневелыми — в этом стоит удостовериться еще до покупки. Проверьте, не осыпается и не отходит ли от них штукатурка. В этом легко убедиться, постучав по стене и обнаружив пустоты.

Для того чтобы проверить состояние балок в месте примыкания к наружным стенам, понадобится вскрыть отделку. Наполнитель под паркетом в старых домах нередко становится рассадником грибка. Вдобавок для таких зданий характерны проблемы с вентиляционными каналами и воздухопроводами, отмечает Аксенов. На просмотр квартиры в «хрущевке» лучше сразу приносить тепловизор, убежден специалист — фасадные панели в таких домах некачественны.

Ранее квартировладельцам дали рекомендации по выбору линолеума. Выбор материала зависит от специфики помещения — для прихожей, кухни, ванной комнаты, санузла или детской подойдет коммерческий линолеум, а для гостиной, кабинета и спальни — полукоммерческий.

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      Виктория Клабукова
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