Делающим ремонт дали советы по выбору линолеума для разных комнат

Дизайнер Тычино: для кухни и санузла купите влагостойкий линолеум толщиной 3 мм

Тем, кто делает ремонт и планирует постелить на пол линолеум, стоит остановиться на разных его видах, так как необходимо учитывать специфику каждого помещения. Советы о том, в пользу какого варианта покрытия стоит сделать свой выбор, дала дизайнер Юлия Тычино, ее слова приводят «БелНовости».

Среди преимуществ линолеума эксперт выделила его безопасность, неприхотливость в использовании, а также низкую стоимость и богатый ассортимент. При походе в магазин Тычино порекомендовала в первую очередь назвать консультанту комнату, для которой требуется такое покрытие. Так, при выборе линолеума для прихожей, кухни, ванной комнаты, санузла или детской комнаты нужно попросить продавца показать варианты коммерческого линолеума. Он должен будет продемонстрировать влагостойкие покрытия толщиной три миллиметра. Дополнительным плюсом будет, если предлагаемый консультантом линолеум будет иметь антискользящее покрытие.

В случае, если покрытие предназначено для гостиной, кабинета либо спальни, можно соглашаться на полукоммерческий линолеум толщиной 1,5-2 миллиметра, рассказала дизайнер. Для этих комнат также стоит обратить внимание на такие характеристики, как декоративность, звуко- и теплоизоляция. В семьях с детьми или питомцами с острыми когтями Тычино посоветовала рассмотреть варианты полукоммерческого или коммерческого линолеума с дополнительным защитным слоем.

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