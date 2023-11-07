Названы самые долговечные материалы для дачной мебели

Глава Союза дачников Чаплин: для дачного дома выбирайте мебель из дерева или МДФ

Для дома, расположенного на дачном участке, лучше всего подойдет мебель из дерева или мелкодисперсной древесной фракции (МДФ). Советы по выбору самых долговечных и надежных материалов для такого жилья россиянам дал глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, его слова приводит NEWS.ru.

По словам эксперта, помимо надежности и долговечности, вышеуказанные материалы отличаются устойчивостью к механическим повреждениям и влаге. Особое внимание на последний фактор он посоветовал обратить и при выборе пола. «Дорогой ламинат может испортиться из-за постоянной влаги, поэтому самый оптимальный вариант — плитка», — пояснил Чаплин.

При выборе гарнитура на дачную кухню глава Союза дачников порекомендовал останавливаться на вариантах с большим количеством шкафчиков и выдвижных ящиков, а также достаточной рабочей поверхностью — они наиболее функциональны и позволяют максимально использовать пространство. Еще один важный элемент интерьера кухни на даче, о котором упомянул Чаплин, — специальные отсеки для кухонных принадлежностей, сковород и кастрюль. «Открытые полки и стеклянные витрины также добавляют модный акцент в интерьере кухни, однако на даче часто пыльно, и стекло будет постоянно грязниться», — предостерег он.

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