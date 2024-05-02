Раскрыт возможный ответ России на изъятие ее активов на Западе. Кремль заявлял, что последствия будут катастрофическими

Reuters: Россия в случае изъятия активов конфискует средства со счетов типа «С»

Россия в ответ на изъятие своих активов в США может конфисковать финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, считают эксперты. В частности, речь идет об изъятии средств, хранящихся на специальных счетах типа «С».

Иностранцы их используют, например, для уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, переводов на покупку облигаций федерального займа. Согласно некоторым оценкам, по состоянию на весну 2023 года там могло скопиться до триллиона рублей.

Также шаги могут последовать после принятия Палатой представителей Конгресса США законопроекта о конфискации активов России в пользу Украины на внеплановой сессии 20 апреля. Комментируя это решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что юридическая служба любого банка понимает «катастрофические последствия таких действий по экспроприации активов» и для банка, и для страны, и для европейской экономики.

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Активы иностранцев могут конфисковать в пользу государства

По мнению управляющего инвестиционным портфелем компании Aigenis Владимира Язева, правительство России может изъять в пользу государства средства со счетов типа «С», а также заблокировать небиржевые активы, принадлежащие недружественным странам. Другие эксперты также считают, что иностранные ценные бумаги могут конфисковать в том случае, если их владельцы не согласятся участвовать в механизме обмена на российские активы.

Согласно этой схеме, жители Запада получат заблокированные авуары россиян в иностранных ценных бумагах, а россияне получат заблокированные авуары западных инвесторов в российских ценных бумагах

Об изъятии средств со счетов типа «С» предупреждал Силуанов

Ранее глава Министерства финансов России Антон Силуанов предупреждал о зеркальном ответе в случае изъятия активов Западом. Он отмечал, что для этого правительство может использовать активы, которые находятся в РФ на специальных счетах.

У нас тоже достаточно активов, (...) это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран Антон Силуанов глава Минфина России

По его словам, сейчас эти активы заморожены. Доходы от использования этих средств существенные и точно так же могут быть использованы, если недружественные страны примут аналогичное решение насчет российских активов, подчеркивал глава Минфина.