Языковой омбудсмен Украины Креминь призвал перейти к наступательной украинизации

Украина должна перейти к наступательной украинизации страны вместо реактивной ситуативной защиты языка в отдельных случаях. К подобной агрессивной политике Киев призвал языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь, соответствующее заявление опубликовала пресс-служба его офиса на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«По словам уполномоченного, нужен переход от кроткой оборонительной к наступательной украинизации страны», — передает пресс-служба слова омбудсмена.

Он добавил, что подобная политика должна предусматривать дополнительные возможности правительства по контролю местных органов власти для насильственного навязывания украинского языка там, где это необходимо делать с помощью принуждения.

Ранее Креминь потребовал избавиться от засилья русского языка в топонимике украинских городов. По его словам, инициативу в этом вопросе должны взять в свои руки местные власти.